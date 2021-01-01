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Intel Core i7 10700K против i5 12600KF

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 12600KF

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600KF and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12866
Core i5 12600KF +37%
17624
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-10700K i5-12600KF
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Core i5 12600KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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