Intel Core i7 10700K против i5 9400T
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 9400T с 6-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 50% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
512
Cinebench R20 (многоядерный)
4874
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +49%
3041
2044
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +149%
19343
7777
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +45%
1255
863
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +147%
8791
3560
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-10700K
|i5-9400T
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|3.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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