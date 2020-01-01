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Intel Core i7 10700K против i7 10700

Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700

Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 389 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10700K i7-10700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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