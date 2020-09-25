Intel Core i7 10700K против i7 10700F
Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700K +4%
512
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +1%
4874
4833
Passmark CPU (одноядерный)
3041
Passmark CPU (многоядерный)
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1255
Core i7 10700F +2%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +8%
8791
8139
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|298 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10700K
|i7-10700F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
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