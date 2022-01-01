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Intel Core i7 10700KF против i5 12400

Intel Core i7 10700KF
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 10700KF
Intel Core i5 12400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700KF на 3.8 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 10700KF
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1323 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700KF +6%
12747
Core i5 12400
12036
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700KF
19241
Core i5 12400 +4%
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700KF и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-10700KF i5-12400
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700KF
н/д
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700KF Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

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4. Core i7 10700KF или Core i7 12700K
5. Core i7 10700KF или Core i7 11700KF
6. Core i5 12400 или Ryzen 5 3600
7. Core i5 12400 или Ryzen 7 5800X
8. Core i5 12400 или Core i5 10400
9. Core i5 12400 или Core i9 11900K
10. Core i5 12400 или Ryzen 5 5600G

Комментарии

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