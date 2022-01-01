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Intel Core i7 10700KF против i5 12400F

Intel Core i7 10700KF
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 10700KF
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700KF на 3.8 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 10700KF
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1323 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700KF и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-10700KF i5-12400F
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700KF Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 3700X или Core i7 10700KF
2. Ryzen 7 5800X или Core i7 10700KF
3. Core i7 10700K или Core i7 10700KF
4. Core i7 10700F или Core i7 10700KF
5. Core i7 12700KF или Core i7 10700KF
6. Ryzen 5 5600X или Core i5 12400F
7. Core i5 10600K или Core i5 12400F
8. Core i5 11600K или Core i5 12400F
9. Ryzen 5 5600G или Core i5 12400F
10. Core i5 12600K или Core i5 12400F

Комментарии

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