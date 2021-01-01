Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1202 и 1097 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 29% ниже чем у Core i7 10700T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700T +5%
475
452
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700T +75%
3914
2231
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700T +8%
2725
2516
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T +18%
13385
11331
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700T +10%
1205
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T +36%
6326
4641
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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