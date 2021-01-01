Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 4650GE с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.