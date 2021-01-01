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Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 7 4700U

Intel Core i7 10700T
VS
AMD Ryzen 7 4700U
Intel Core i7 10700T
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • На 57% ниже чем у Core i7 10700T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700T +47%
3919
Ryzen 7 4700U
2668
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T
13190
Ryzen 7 4700U +6%
13940
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T +45%
6211
Ryzen 7 4700U
4286

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 325 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10700T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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