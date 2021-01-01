Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700T vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 10700T
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i7 10700T
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 22% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T
13190
Ryzen 7 4800H +46%
19264
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T
6211
Ryzen 7 4800H +18%
7342

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 325 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10700T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K vs Intel Core i7 10700T
2. Intel Core i7 10510U vs Intel Core i7 10700T
3. Intel Core i7 10700F vs Intel Core i7 10700T
4. Intel Core i9 10900T vs Intel Core i7 10700T
5. Intel Core i7 10750H vs AMD Ryzen 7 4800H
6. Intel Core i7 1065G7 vs AMD Ryzen 7 4800H
7. AMD Ryzen 5 4600H vs AMD Ryzen 7 4800H
8. Intel Core i7 10850H vs AMD Ryzen 7 4800H
9. Intel Core i5 10300H vs AMD Ryzen 7 4800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i7 10700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях