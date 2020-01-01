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Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 10700T
VS
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: Intel Core i7 10700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700T
3839
Ryzen 7 5800X +54%
5925
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700T
1173
Ryzen 7 5800X +37%
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T
6251
Ryzen 7 5800X +62%
10127

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 325 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i7-10700T -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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