Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 9 5900
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
80
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- На 46% ниже чем у Ryzen 9 5900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1165 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
470
Cinebench R20 (многоядерный)
3928
Passmark CPU (одноядерный)
2755
Ryzen 9 5900 +30%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
13420
Ryzen 9 5900 +187%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
1180
Ryzen 9 5900 +37%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
6213
Ryzen 9 5900 +75%
10900
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|325 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10700T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1