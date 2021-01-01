Intel Core i7 10700T против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1179 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1281
Ryzen 9 5900X +22%
1568
Cinebench R23 (многоядерный)
10311
Ryzen 9 5900X +103%
20924
Passmark CPU (одноядерный)
2737
Ryzen 9 5900X +29%
3530
Passmark CPU (многоядерный)
13445
Ryzen 9 5900X +198%
40111
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Ryzen 9 5900X +29%
1533
Geekbench 5 (многоядерный)
6404
Ryzen 9 5900X +73%
11062
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|549 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10700T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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