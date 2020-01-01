Intel Core i7 10700T против i5 10400T
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2 ГГц или i5 10400T с 6-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700T +29%
464
360
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700T +52%
3855
2534
Passmark CPU (одноядерный)
2601
Passmark CPU (многоядерный)
13182
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700T +25%
1178
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T +42%
6191
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|325 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10700T
|i5-10400T
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Intel UHD 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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