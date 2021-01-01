Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700T vs Core i5 1135G7

Intel Core i7 10700T против i5 1135G7

Intel Core i7 10700T
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i7 10700T
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% ниже чем у Core i7 10700T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700T +107%
3914
Core i5 1135G7
1890
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T +31%
13385
Core i5 1135G7
10250
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10700T i5-1135G7
Сокет BGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10700T и Core i7 10750H
2. Core i7 10700T и Core i7 10700K
3. Core i7 10700T и Core i5 10500
4. Core i7 10700T и Core i5 10400
5. Core i7 10700T и Core i7 8700K
6. Core i5 1135G7 и Core i7 1065G7
7. Core i5 1135G7 и Ryzen 5 4600H
8. Core i5 1135G7 и Core i7 1160G7
9. Core i5 1135G7 и Ryzen 7 4700U
10. Core i5 1135G7 и Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i7 10700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях