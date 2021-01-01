Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700T vs Core i5 11400F

Intel Core i7 10700T против i5 11400F

Intel Core i7 10700T
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i7 10700T
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • На 46% ниже чем у Core i5 11400F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1411 и 1173 балла
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 16 марта 2021
Цена в момент релиза 325 долларов 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i7-10700T i5-11400F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 против i7 10700T
2. Intel Core i7 10700K против i7 10700T
3. Intel Core i7 10510U против i7 10700T
4. Intel Core i7 10700 против i7 10700T
5. Intel Core i7 1165G7 против i7 10700T
6. Intel Core i7 10700F против i7 10700T
7. Intel Core i7 10700KF против i7 10700T
8. Intel Core i9 10900T против i7 10700T
9. Intel Core i5 10500T против i7 10700T

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400F или i7 10700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях