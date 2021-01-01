Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700T vs Core i5 11600K

Intel Core i7 10700T против i5 11600K

Intel Core i7 10700T
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 10700T
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2.0 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • На 72% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1179 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700T
10147
Core i5 11600K +10%
11112
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T
12993
Core i5 11600K +53%
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 30 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i7-10700T i5-11600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700T
0.38 терафлопс
Core i5 11600K +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7 10700T
2. AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7 10700T
3. Intel Core i7 1165G7 и Intel Core i7 10700T
4. Intel Core i7 10700 и Intel Core i7 10700T
5. Intel Core i7 10700KF и Intel Core i7 10700T
6. AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i5 11600K
7. Intel Core i5 10600K и Intel Core i5 11600K
8. Intel Core i5 11600 и Intel Core i5 11600K
9. Intel Core i7 11700K и Intel Core i5 11600K
10. Intel Core i5 11600KF и Intel Core i5 11600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11600K или i7 10700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях