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Intel Core i7 10700T против i5 9600T

Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 10700T
VS
Intel Core i5 9600T
Intel Core i5 9600T

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700T на 2 ГГц или i5 9600T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600T and 10700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700T +40%
13182
Core i5 9600T
9383
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700T +147%
1178
Core i5 9600T
476
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700T +143%
6191
Core i5 9600T
2544

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700T и i5 9600T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 325 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10700T i5-9600T
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T Сайт Intel Core i5 9600T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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