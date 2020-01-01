Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.02 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Ryzen 5 3600 +2%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
2245
Ryzen 5 3600 +57%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Ryzen 5 3600 +3%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
9984
Ryzen 5 3600 +78%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Ryzen 5 3600 +31%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
1649
Ryzen 5 3600 +345%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10710U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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