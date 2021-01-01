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Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i7 10710U
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i7 10710U
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.61 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U
9917
Ryzen 5 4600HS +47%
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10710U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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9. AMD Ryzen 5 4600HS или Intel Core i5 10300H
10. AMD Ryzen 5 4600HS или Ryzen 7 4700U

Комментарии

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