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Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i7 10710U
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i7 10710U
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 1097 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U
2248
Ryzen 5 5600U +37%
3086
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10710U
1080
Ryzen 5 5600U +17%
1263
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
4666
Ryzen 5 5600U +20%
5599

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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