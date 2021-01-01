Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 5 5600U
Что лучше: Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 1097 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Ryzen 5 5600U +10%
505
Cinebench R20 (многоядерный)
2248
Ryzen 5 5600U +37%
3086
Passmark CPU (одноядерный)
2418
Passmark CPU (многоядерный)
10045
Geekbench 5 (одноядерный)
1080
Ryzen 5 5600U +17%
1263
Geekbench 5 (многоядерный)
4666
Ryzen 5 5600U +20%
5599
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10710U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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