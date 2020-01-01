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Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 821 балл
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
  • На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +27%
2244
Ryzen 7 3750H
1769
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10710U +16%
2455
Ryzen 7 3750H
2110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U +21%
10109
Ryzen 7 3750H
8367
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U +48%
4464
Ryzen 7 3750H
3014

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза - 1100 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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