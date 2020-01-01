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Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 26.61 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U
2245
Ryzen 7 4800H +69%
3793
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U
9984
Ryzen 7 4800H +92%
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
1649
Ryzen 7 4800H +317%
6876

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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