Главная > Сравнения CPU > Core i7 10710U vs Ryzen 9 6900HS

Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i7 10710U
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i7 10710U
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1080 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10710U
5927
Ryzen 9 6900HS +97%
11647
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Rembrandt
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10710U
0.38 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800HS против Intel Core i7 10710U
2. AMD Ryzen 5 4500U против Intel Core i7 10710U
3. Intel Core i7 1165G7 против Intel Core i7 10710U
4. Intel Core i5 10210U против Intel Core i7 10710U
5. AMD Ryzen 7 4700U против Intel Core i7 10710U
6. AMD Ryzen 5 5600X против AMD Ryzen 9 6900HS
7. Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 9 6900HS
8. Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 9 6900HS
9. Apple M1 против AMD Ryzen 9 6900HS
10. AMD Ryzen 9 6900HX против AMD Ryzen 9 6900HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HS или Intel Core i7 10710U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры