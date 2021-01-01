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Intel Core i7 10710U против Apple M1

Intel Core i7 10710U
VS
Apple M1
Intel Core i7 10710U
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 26.59 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1080 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Core i7 10710U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10710U +14%
470
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +7%
2294
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10710U
2485
Apple M1 +52%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U
10242
Apple M1 +49%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10710U
1080
Apple M1 +63%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
4819
Apple M1 +58%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 21 августа 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-10710U -
Сокет BGA-1528 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 0x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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