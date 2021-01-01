Intel Core i7 10710U против Apple M1
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 26.59 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1080 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Core i7 10710U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10710U +14%
470
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +7%
2294
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2485
Apple M1 +52%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
10242
Apple M1 +49%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1080
Apple M1 +63%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
4819
Apple M1 +58%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|21 августа 2019
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-10710U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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