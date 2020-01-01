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Intel Core i7 10710U против i5 1035G4

Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или i5 1035G4 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13.97 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
1649
Core i5 1035G4 +137%
3910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake
Номер модели i7-10710U i5-1035G4
Сокет BGA-1528 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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