Intel Core i7 10710U против Intel Core i5 11300H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или Intel Core i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1139 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1244
Intel Core i5 11300H +12%
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10710U +11%
5921
5328
Passmark CPU (одноядерный)
2414
Intel Core i5 11300H +19%
2861
Passmark CPU (многоядерный)
9917
Intel Core i5 11300H +15%
11446
Geekbench 5 (одноядерный)
1137
Intel Core i5 11300H +20%
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U +9%
4980
4571
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-10710U
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|26-31x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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