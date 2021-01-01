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Intel Core i7 10710U против i5 1145G7

Intel Core i7 10710U
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 10710U
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1330 и 1097 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10710U i5-1145G7
Сокет BGA-1528 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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4. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 5 4500U
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7. Intel Core i7 10710U или i7 10510U
8. Intel Core i7 10710U или i5 10210U
9. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4800U
10. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4700U

Комментарии

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