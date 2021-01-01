Intel Core i7 10710U против i5 11500H
Что лучше: Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1070 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1281
Core i5 11500H +17%
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
6011
Core i5 11500H +61%
9648
Passmark CPU (одноядерный)
2499
Core i5 11500H +28%
3211
Passmark CPU (многоядерный)
10263
Core i5 11500H +68%
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
1089
Core i5 11500H +39%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
4746
Core i5 11500H +43%
6809
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-10710U
|i5-11500H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|24-29x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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