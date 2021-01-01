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Intel Core i7 10710U против i5 11500H

Intel Core i7 10710U
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i7 10710U
Intel Core i5 11500H

Что лучше: Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1070 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U
10263
Core i5 11500H +68%
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-10710U i5-11500H
Сокет BGA-1528 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 24-29x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10710U
0.38 терафлопс
Core i5 11500H +95%
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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