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Intel Core i7 10710U против i5 8265U

Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или i5 8265U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +69%
2245
Core i5 8265U
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10710U +15%
2462
Core i5 8265U
2143
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U +63%
9984
Core i5 8265U
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
1649
Core i5 8265U +23%
2027

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 28 августа 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-10710U i5-8265U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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