Главная > Сравнения CPU > Core i7 10710U vs Core i5 9300H

Intel Core i7 10710U против i5 9300H

Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U
VS
Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или i5 9300H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300H and 10710U
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +25%
2245
Core i5 9300H
1789
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10710U +27%
9984
Core i5 9300H
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10710U
1649
Core i5 9300H +94%
3197

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10710U и i5 9300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 23 апреля 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10710U i5-9300H
Сокет BGA-1528 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U Сайт Intel Core i5 9300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9300H или i7 10710U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях