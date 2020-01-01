Intel Core i7 10710U против i7 1068NG7
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или i7 1068NG7 с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10710U +2%
462
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10710U +30%
2245
1726
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Core i7 1068NG7 +5%
2581
Passmark CPU (многоядерный)
9984
Core i7 1068NG7 +5%
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Core i7 1068NG7 +30%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
1649
Core i7 1068NG7 +183%
4667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 января 2020
|Цена в момент релиза
|-
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-10710U
|i7-1068NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics 940
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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