Intel Core i7 10710U против i7 10700K
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10710U на 1.1 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 88% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.14 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Core i7 10700K +11%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
2245
Core i7 10700K +117%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Core i7 10700K +24%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
9984
Core i7 10700K +94%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Core i7 10700K +33%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
1649
Core i7 10700K +433%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|389 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10710U
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|1.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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