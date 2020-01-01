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Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 5 4600G

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H
2694
Ryzen 5 4600G +24%
3351
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12655
Ryzen 5 4600G +34%
16995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и AMD Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10750H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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