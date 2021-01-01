Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1174 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Ryzen 5 5600X +21%
590
Cinebench R20 (многоядерный)
2747
Ryzen 5 5600X +60%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
2759
Ryzen 5 5600X +23%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
12574
Ryzen 5 5600X +80%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
1189
Ryzen 5 5600X +42%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
5691
Ryzen 5 5600X +49%
8500
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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