Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 7 2700U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 2700U с 4-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 32% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700U
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +32%
479
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +90%
2694
1421
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +62%
2732
1686
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +92%
12655
6581
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +72%
1209
702
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +140%
5374
2240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт AMD Ryzen 7 2700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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