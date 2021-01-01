Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 7 5800U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1421 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Ryzen 7 5800U +4%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
2769
Ryzen 7 5800U +33%
3681
Passmark CPU (одноядерный)
2780
Passmark CPU (многоядерный)
12671
Geekbench 5 (одноядерный)
1205
Ryzen 7 5800U +18%
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
5634
Ryzen 7 5800U +15%
6482
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|19x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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