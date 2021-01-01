Главная > Сравнения CPU > Core i7 10750H vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 10750H
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 10750H
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1174 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H
2747
Ryzen 7 5800X +120%
6034
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2759
Ryzen 7 5800X +28%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12574
Ryzen 7 5800X +129%
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1189
Ryzen 7 5800X +44%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H
5691
Ryzen 7 5800X +83%
10420

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов 449 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i7-10750H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10750H против Intel Core i7 9750H
2. Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 5 4600H
3. Intel Core i7 10750H против Intel Core i7 1165G7
4. Intel Core i7 10750H против Intel Core i7 8565U
5. Intel Core i7 10750H против Intel Core i7 8750H
6. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9 10900K
7. AMD Ryzen 7 5800X против AMD Ryzen 9 5900X
8. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i7 10700K
9. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9 10900X
10. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i7 10700

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 10750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях