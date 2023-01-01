Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1186 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1168
Ryzen 7 5825U +20%
1403
Cinebench R23 (многоядерный)
7255
Ryzen 7 5825U +34%
9736
Passmark CPU (одноядерный)
2667
Ryzen 7 5825U +14%
3042
Passmark CPU (многоядерный)
12096
Ryzen 7 5825U +52%
18422
Geekbench 5 (одноядерный)
1184
Ryzen 7 5825U +23%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
5839
Ryzen 7 5825U +18%
6905
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|-
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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