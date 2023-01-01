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Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 10750H
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 10750H
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1186 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10750H
1168
Ryzen 7 5825U +20%
1403
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10750H
7255
Ryzen 7 5825U +34%
9736
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2667
Ryzen 7 5825U +14%
3042
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12096
Ryzen 7 5825U +52%
18422
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1184
Ryzen 7 5825U +23%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H
5839
Ryzen 7 5825U +18%
6905
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i7-10750H -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1440 FP6
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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