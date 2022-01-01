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Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i7 10750H
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i7 10750H
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1212 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10750H
7294
Ryzen 9 6900HS +60%
11647
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Rembrandt
Номер модели i7-10750H -
Сокет BGA-1440 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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