Intel Core i7 10750H против AMD Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1616 и 1212 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1163
Cinebench R23 (многоядерный)
7263
Passmark CPU (одноядерный)
2719
Passmark CPU (многоядерный)
12331
Geekbench 5 (одноядерный)
1207
Ryzen 9 6900HX +33%
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
5945
Ryzen 9 6900HX +70%
10125
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|350 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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