Главная > Сравнения CPU > Core i7 10750H vs M2 Pro

Intel Core i7 10750H против Apple M2 Pro

Intel Core i7 10750H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 10750H
Apple M2 Pro

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1186 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10750H
1184
M2 Pro +42%
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10750H
7378
M2 Pro +104%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2701
M2 Pro +54%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12168
M2 Pro +118%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1190
M2 Pro +69%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H
5922
M2 Pro +154%
15059
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 апреля 2020 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake Apple M2
Номер модели i7-10750H -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 2432
TMUs 24 152
ROPs 3 76
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10750H vs Apple M1
2. Intel Core i7 10750H vs Apple M2
3. Intel Core i7 10750H vs i5 11400H
4. Intel Core i7 10750H vs i7 1260P
5. Apple M2 Pro vs Intel Core i9 13900K
6. Apple M2 Pro vs M1 Max
7. Apple M2 Pro vs Intel Core i7 13700K
8. Apple M2 Pro vs Apple M2
9. Apple M2 Pro vs M1 Pro
10. Apple M2 Pro vs Intel Core i5 13600K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i7 10750H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры