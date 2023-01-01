Intel Core i7 10750H против Apple M2 Pro
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1186 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1184
M2 Pro +42%
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
7378
M2 Pro +104%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
2701
M2 Pro +54%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
12168
M2 Pro +118%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
M2 Pro +69%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
5922
M2 Pro +154%
15059
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|2432
|TMUs
|24
|152
|ROPs
|3
|76
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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