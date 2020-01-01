Intel Core i7 10750H против i5 10210U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 4.14 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +18%
479
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +111%
2694
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +22%
2732
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +98%
12655
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +17%
1209
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +78%
5374
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10750H
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Ryzen 7 4800HS против Core i7 10750H
- Core i7 9750H против Core i7 10750H
- Ryzen 7 4800H против Core i7 10750H
- Ryzen 9 4900H против Core i7 10750H
- Core i7 10875H против Core i7 10750H
- Ryzen 5 4500U против Core i5 10210U
- Core i7 10510U против Core i5 10210U
- Core i5 1035G4 против Core i5 10210U
- Core i5 1035G1 против Core i5 10210U
- Ryzen 5 4600U против Core i5 10210U