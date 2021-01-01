Intel Core i7 10750H против i5 10500T
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный i5 10500T на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- На 32% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1174 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +23%
489
396
Cinebench R20 (многоядерный)
2747
Core i5 10500T +5%
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +14%
2759
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +16%
12574
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +15%
1189
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +21%
5691
4689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10750H
|i5-10500T
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel® UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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