Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный i5 11500 на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.