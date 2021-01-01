Что лучше: Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.