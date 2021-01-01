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Intel Core i7 10750H против i5 11500H

Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i7 10750H
Intel Core i5 11500H

Что лучше: Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 11500H на 2.4-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1189 баллов
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12449
Core i5 11500H +40%
17404
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза 395 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake H45
Номер модели i7-10750H i5-11500H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 24-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
Core i5 11500H +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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