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Intel Core i7 10750H против i5 1235U

Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i7 10750H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1186 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10750H
1169
Core i5 1235U +29%
1513
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10750H +13%
7274
Core i5 1235U
6463
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2685
Core i5 1235U +23%
3306
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12125
Core i5 1235U +11%
13491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1178
Core i5 1235U +33%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake
Номер модели i7-10750H i5-1235U
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 2
Потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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