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Intel Core i7 10750H против i5 12500

Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i7 10750H
Intel Core i5 12500

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный i5 12500 на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 31% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1203 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10750H
1176
Core i5 12500 +54%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10750H
7340
Core i5 12500 +78%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2737
Core i5 12500 +39%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12389
Core i5 12500 +64%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1205
Core i5 12500 +47%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H
5840
Core i5 12500 +51%
8824
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i7-10750H i5-12500
Сокет BGA-1440 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10750H
0.38 терафлопс
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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