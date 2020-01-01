Intel Core i7 10750H против i5 8265U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 8265U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 940 баллов
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +20%
479
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +103%
2708
1335
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +28%
2730
2140
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +106%
12515
6072
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +29%
1199
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +76%
5515
3127
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-10750H
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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