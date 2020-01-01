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Intel Core i7 10750H против i5 8400

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный i5 8400 на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Core i5 8400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +17%
2694
Core i5 8400
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +15%
2732
Core i5 8400
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +39%
12655
Core i5 8400
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +19%
1209
Core i5 8400
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +25%
5374
Core i5 8400
4302

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10750H i5-8400
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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